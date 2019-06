Roche-Medikament Tecentriq in Kombinationstherapie bei Lungenkrebs wirksam

Das Sterberisiko sei durch die Therapie fast um die Hälfte zurückgegangen und rund 60 Prozent hätten auf die Behandlung angesprochen, teilte Roche am Sonntag mit. Eine Anfangsbehandlung mit Tecentriq, Avastin und Chemotherapie sei damit eine wichtige neue Option für Patienten mit Lebermetastasen, einer Patientengruppe mit schlechten Überlebenschancen.

Die Sicherheitsaspekte für die Kombination von Tecentriq, Avastin und Chemotherapie entspreche den bekannten Sicherheitsprofilen der Einzelmedikamente, so Roche. Die Daten aus der Phase III-Studie IMpower150 wurden am Sonntag an der Fachkonferenz der American Society of Clinical Oncology (ASCO)vorgestellt.

tp/

(AWP)