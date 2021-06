Das Roche-Medikament Venetoclax kann laut einer Studie in einer Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) wirksam sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Amsterdam Medical Center der Universität Amsterdam, die am Samstag am Jahreskongress der European Hematology Association (EHA) vorgestellt wurde.