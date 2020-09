Roche meldet Erfolg mit Satralizumab bei Neuromyelitis optica

Der Pharmakonzern Roche vermeldet einen Erfolg mit Enspryng (Satralizumab) in der Behandlung von Neuromyelitis optica (NMO) bzw. der Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD). Das Mittel habe in Doppelblindphasen von Sakura-Phase-III-Studien die Rückfallschwere und die Rückfallhäufigkeit längerfristig signifikant reduziert, teilte das Basler Unternehmen am Donnerstag mit.