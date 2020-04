Roche muss bei SMA-Kandidaten Risdiplam länger auf FDA-Urteil warten

(Meldung vom Vorabend um Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Was an sich wie ein Rückschlag für Roche aussieht, kann sich am Ende sogar als positiv entpuppen. Der Pharmakonzern hat mitgeteilt, dass es beim US-Zulassungsentscheid für den Produktkandidaten Risdiplam zu einer Verzögerung kommt. Die US-Gesundheitsbehörde werde ihre Entscheidung daher erst im August und nicht schon im Mai fällen.