Roche: Positive Studienergebnisse bei Behandlung von feuchter Makula

Mit dem wiederauffüllbaren Implantat wird das Augenheilmittel Ranibizumab direkt ins Auge abgegeben. Die Mehrheit der Patienten in dem Versuch sei ein halbes Jahr oder länger ausgekommen, bevor das Implantat wieder hätte aufgefüllt werden müssen, schrieb die Roche-Tochter am Mittwochabend in einem Communiqué.

Damit hätten sich die Patienten die monatlichen Spritzen ins Auge bei der herkömmlichen Behandlung der Krankheit erspart. Die feuchte Makula-Degeneration sei eine der Hauptursachen für Erblindung bei über 60-Jährigen in den USA.

Scheu vor monatlichen Spritzen

Die mühsamen monatlichen Spritzen könnten dazu führen, dass Patienten weniger zum Augenarzt gingen. Eine zu wenig häufige Behandlung der feuchten Makula könne allerdings zu einem schlechteren Sehvermögen führen.

Eine konsequentere Behandlung mit dem Implantat könnte dagegen bessere langfristige Sehergebnisse in der klinischen Praxis ermöglichen, hiess es weiter. Das Auffüllen des Implantats erfolge mit einer Spezialnadel bei einem minimalinvasivem Eingriff.

Die feuchte Makula entstehe durch das abnormale Wachstum von Blutgefässen im Auge. Aus diesen Gefässen entweiche Flüssigkeit und Blut, was Narbengewebe verursacht, das die zentrale Netzhaut zerstöre.

