Roche präsentiert weitere Venclexta-Daten bei CLL und AML

Gemäss Roche-Mitteilung vom Montagabend zeigen zwei neue Analysen der Studie MURANO bei rezidivierter oder refraktärer (R/R) CLL einen anhaltenden klinischen Nutzen von Venclexta plus Rituxan (Rituximab) bei Patienten, die einen chemotherapiefreien, zweijährigen Therapieverlauf mit fester Dauer abgeschlossen haben.

Die aktualisierten Daten aus den Studien M14-358 und M14-387 evaluierten gemäss Roche Venclexta in Kombination mit einem Hypomethylierungsmittel oder niedrig dosiertem Cytarabin (LDAC) bei Menschen mit bisher unbehandelter AML, die für eine intensive Chemotherapie nicht geeignet sind. Diese Ergebnisse zeigten demnach, dass bei Patienten, die zu Studienbeginn von Bluttransfusionen abhängig waren, etwa die Hälfte in der Lage war, ohne Transfusion auszukommen. Es seien dabei keine unerwarteten Sicherheitssignale beobachtet worden, heisst es.

Die Daten aus dem Entwicklungsprogramm, das sich über mehrere Blutkrebsarten, einschliesslich CLL, AML, Non-Hodgkin-Lymphom und Multiples Myelom, erstreckt, wurden auf der gegenwärtig laufenden Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) 2018 in San Diego vorgestellt. Venclexta wird von Genentech und der US-Pharmafirma AbbVie entwickelt. Es wird von den beiden Unternehmen in den USA gemeinsam und von AbbVie ausserhalb der USA vermarktet.

uh/

(AWP)