Roche: Satralizumab erweist sich in weiterer Studie als wirksam bei NMOSD

Der Pharmakonzern Roche hat neue Studiendaten zu Satralizumab bei der Behandlung von Neuromyelitis optica Spektrumstörung (NMOSD) veröffentlicht. Die Ergebnisse hätten ein deutlich reduziertes Rückfallrisiko gezeigt und in beiden Studien ein ähnliches Sicherheitsprofil, wie es am Donnerstag in einer Medienmitteilung hiess.