Ausserdem spende Roche Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die Untersuchung von Blutspenden und für das Diabetesmanagement. Man stehe in Kontakt mit zahlreichen globalen und lokalen Partnern sowie mit Wohltätigkeitsorganisationen. Der Konzern wolle herausfinden, wie die Menschen in der Ukraine am besten mit medizinischen Hilfsgütern unterstützt werden können.

hr/ra

(AWP)