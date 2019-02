Roche steigt mit Milliarden-Übernahme von Spark in Gentherapie ein

(Zusammenfassung) - Roche kauft sich mit der Übernahme von Spark Therapeutics in den Markt für Gentherapie ein. Nachdem es am Wochenende bereits Gerüchte über diesen Schritt gab, hat der Pharmakonzern am Montag nun Fakten geschaffen. Roche lässt sich die Sache etwa 4,3 Milliarden US-Dollar kosten.