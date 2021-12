Roche stellt neue Daten zu Krebsimmuntherapie Tiragolumab an Fachkongress vor

Der Pharmakonzern Roche hat neue Daten aus seinem Immunonkologie-Portfolio für den Fachkongress ESMO in Aussicht gestellt. Man werde Ergebnisse aus der Phase-II-Studie CITYSCAPE vorlegen, in der die neuartige Anti-TIGIT-Krebsimmuntherapie Tiragolumab plus Tecentriq im Vergleich zu Tecentriq allein als Erstbehandlung für Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) getestet wurde.