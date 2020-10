Roche-Titel geraten nach Umsatzausweis stark unter Druck

Die Roche-Genussscheine sind am Donnerstag nach Vorlage von Umsatzzahlen schwach in den Handel gestartet und haben die Verluste in der Folge noch deutlich ausgeweitet. Für Enttäuschung sorgen die im dritten Quartal schwächer als erwartet ausgefallenen Verkaufszahlen im Pharmageschäft, während die Diagnostiksparte dank grosser Nachfrage nach Coronatests erwartungsgemäss stark zulegen kann.