Die Tests seien ein weiterer Schritt in Richtung personalisierter Medizin, mit der auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten direkter eingegangen werden könne, hiess es in der Mitteilung weiter. Sie wurden von Foundation Medicine Inc entwickelt. Zwischen dem US-Unternehmen und Roche besteht seit 2015 eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der Onkologie.

Die japanische Gesundheitsbehörde hatte die Zulassung bereits im vergangenen Dezember erteilt.

