Roche-Tochter Chugai legt erste Daten zu Covid-19-Studie mit Actemra vor

Als Ziel (primärer Endpunkt) ist der klinische Status definiert, der anhand einer 7-Kategorien-Ordinalskala am Tag 28 nach der Behandlung bewertet wird, wie aus einer Mitteilung von Chugai hervorgeht.

Am 28. Tag nach der Behandlung wurden laut Mitteilung 35 (72,9%) von 48 mit Actemra behandelten Patienten aus dem Krankenhaus entlassen oder waren entlassungsfähig. Bei 5 Patienten (10,4%) kam es zu einem tödlichen Ausgang.

Zudem verbesserte sich bei 39 Patienten (81,3%) am Tag 28 in mindestens eine Kategorie auf der 7-Kategorien-Ordinalskala im Vergleich zur vorherigen Behandlung. Bei 6 Patienten (12,5%) kam es zu einer Verschlechterung in mindestens einer Kategorie.

Die Studie werde nun weiter analysiert, und die Studienergebnisse auf einem zukünftigen medizinischen Kongress vorgestellt.

hr/rw

(AWP)