Roche hat am derzeit laufenden Fachkongress ISTH (International Society of Thrombosis and Hemostasis) Daten der erst kürzlich übernommenen Spark Therapeutics vorgestellt. Dabei habe die einmalige Behandlung mit der Spark-Therapie bei der Behandlung von Bluter-Patienten zu einer deutlichen Verbesserung geführt, wie Roche am Montag mitteilte.