Roche übernimmt US-Onkologieunternehmen Ignyta für 1,7 Mrd USD

Roche bezahlt für die an der Nasdaq kotierte Firma 27 USD je Aktie, was auf vollständig verwässerter Basis einen Gesamttransaktionswert von 1,7 Mrd USD ergibt. Damit bezahle man im Vergleich zum Schlusskurs von Ignyta vom 21. Dezember einen Aufschlag von 74%, sowie einen Aufpreis von 71% und 89% bezogen auf den jeweils 30- und 90-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs, rechnet Roche vor.

Ignyta ist in San Diego, Kalifornien, domiziliert. Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Präzisionsmedizin in der Onkologie ist den Angaben zufolge darauf spezialisiert, Krebserkrankungen, die durch seltene genetische Veränderungen verursacht sind, zu untersuchen, zu identifizieren und zu behandeln. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat heisst Entrectinib.

Entrectinib stehe in der entscheidenden klinischen Studie der Phase 2, die ein duales Zulassungsgesuch ermöglichen würde, heisst es. Es handelt sich um einen oral bioverfügbaren, im Zentralnervensystem (ZNS) aktiven Tyrosinkinase-Inhibitor, der gegen Tumore mit ROS1- oder NTRK-Fusionen entwickelt wird. Er eigne sich für die Behandlung von Patienten mit Nachweis von genetischen Veränderungen: ROS1-Fusionen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sowie NTRK-Fusionen bei einer grossen Anzahl solider Tumore.

