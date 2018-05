Roche und Novartis auf FDA-Liste zu möglichen Generikabehinderungen

Die Schweizer Pharma-Firmen Roche, Novartis und Actelion finden sich auf einer Liste der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) wieder, die mögliche Behinderungen beim Zugang für Generikahersteller zu Marken-Medikamenten erfasst. Auf dieser Liste werden Meldungen an die FDA aufgeführt, die daraufhin von der Behörde näher geprüft werden, wie die FDA am Donnerstag mitteilt.