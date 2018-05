Roche verfehlt bei Phase-III-Studie zu Tecentriq/Cotellic primären Endpunkt

Dabei ging es um die Wirkung in Bezug auf die Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (overall survival) im Vergleich zum Medikament Regorafenib des deutschen Konkurrenten Bayer.

Bereits eine Monotherapie von Tecentriq hatte bei dieser Indikation keine Wirkung im Vergleich zum Bayer-Medikament gezeigt. Nun verfehlte also auch die Kombination mit Cotellic (cobimetinib) bei Patienten mit fortgeschrittenen, schwer behandelbarem Darmkrebs, die bereits mindestens zwei Chemotherapien hinter sich haben, ihre Wirkung. Die entsprechenden Studienresultate würden weiter geprüft und an einem Meeting dann präsentiert, so Roche.

Die Resultate seien sicher nicht so ausgefallen, wie man sich erhofft habe, sagte Sandra Horning, Chief Medical Officer von Roche, in der Mitteilung. Es liefen aber noch eine Anzahl von Studien im Bereich Darmkrebs, welche in Zukunft eine wichtige Rolle zur Behandlung der Krankheit haben könnten. Insgesamt laufen für Tecentriq den Angaben zufolge über 50 Studien, welche die Wirkung des Medikamentes alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten bei verschiedenen Krebsarten untersuchen.

uh/

(AWP)