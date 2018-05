Roche vermeldet positive Studienergebnisse zu Hemlibra - Aktien legen zu

Die Resultate der zwei Phase-III-Studien seien positiv ausgefallen, teilte Roche am Pfingstmontag mit. Einerseits sei es gelungen, bei bisher unbehandelten Patienten mit einer speziellen Form der Bluterkrankheit (Hämophilie A mit Faktor VIII Inhibitoren), die Blutungen um 96 Prozent zu reduzieren. Andererseits habe sich auch gezeigt, dass bei einer Gruppe von Patienten, die bereits mit herkömmlichen Therapien behandelt wurden, die Blutungen dank Hemlibra immer noch um 68 Prozent reduziert werden konnten.

Daher sei erwiesen, dass das Mittel allgemein eine klinisch sinnvolle Kontrolle der Blutungen ermögliche. Die Daten der beiden Studien, die die Namen Haven 3 und 4 tragen, sollen den Gesundheitsbehörden weltweit nun bei Genehmigungsprozessen beigelegt werden.

POTENZIAL FÜR BLOCKBUSTER

Analysten der ZKB stufen die neuen Daten zu Hemlibra positiv ein und attestieren dem Mittel eine "ausgezeichnete" Wirksamkeit. Dies zeige, dass Hemlibra neben Ocrevus zum zweiten Blockbuster werden könne. Was das Umsatzpotenzial angehe, bleibe man aber vorsichtig. Besonders optimistische Marktteilnehmer gingen von einem Spitzenumsatz von 5 Milliarden Franken aus. Die ZKB sieht aber nur 1,5 bis 3 Milliarden. Dabei sei die Akzeptanz am Markt "das Zünglein an der Waage".

Auch die Bank Vontobel bezeichnet die Ergebnisse "absolut gesehen" als "sehr gut". Nach Ansicht der Bank seien aber die patienteninternen Daten zu Hemlibra die "wichtigste Waffe". Abzuwarten bleibe zudem, inwieweit diese Ärzte überzeuge. Daher bleibe man vorerst bei den Schätzungen für den Spitzenumsatz von 700 Millionen für Patienten ohne Inhibitoren.

Bereits im letzten Monat hatte die US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) Hemlibra die "Breakthrough Therapy Designation" für Menschen mit Hämophilie A ohne Faktor VIII-Inhibitoren erteilt. Bereits zugelassen ist das Mittel ausserdem für Patienten mit Hämophilie A und Faktor VIII-Inhibitoren in den USA als auch in weiteren Ländern.

An der Börse reagieren die Roche Genusscheine positiv. Am Dienstag gegen 9.40 Uhr legen die Aktien in einem nur leicht positiv tendierenden Gesamtmarkt um rund 0,8 Prozent auf 226,35 Franken zu.

