Roche will offenbar Zusammenarbeit mit indischer Emcure beenden

Der Pharmakonzern Roche will laut einem Medienbericht seine Zusammenarbeit mit dem indischen Konzern Emcure Pharmaceuticals beenden. Die beiden Unternehmen hatten ein Joint Venture gegründet, über das die beiden Roche-Blockbuster Trastuzumab und Rituximab hergestellt und vertrieben wurden. Wie die Zeitung "The Economic Times" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, werde diese Zusammenarbeit nun beendet und Roche sei auf der Suche nach einem neuen Partner.