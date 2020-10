Roche-Zahlen weiter im Corona-Modus

Die Covid-19-Pandemie hat beim Pharmakonzern Roche auch nach neun Monaten Licht und Schatten in der Bilanz hinterlassen. So litt die Pharmasparte darunter, dass sich Patienten als Folge von Corona vor Arztbesuchen scheuen und weniger Medikamente einnehmen - wenn auch nicht mehr so stark wie noch im Frühjahr. Gleichzeitig lief der Absatz mit Corona-Tests wie am Schnürchen.