Der Luxusuhrenhersteller Rolex schliesst von diesem Dienstag bis Freitag, den 27. März, seine Produktionsstätten in Genf, Biel und Crissier (Kanton Waadt). Er will so seine Angestellten und ihre Familien vor der Coronavirus-Pandemie schützen, wie ein Rolex-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte.