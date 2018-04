Rolls-Royce bereitet Boeing mit Triebwerks-Problemen weiter Kopfschmerzen

Technische Probleme des Triebwerkherstellers Rolls-Royce belasten den US-Flugzeugbauer Boeing und damit möglicherweise den internationalen Luftverkehr weiter. Der britische Konzern will bei 380 bereits in Flugzeugen eingebauten Triebwerken des Typs Trent 1000 C weitere Inspektionen durchführen. Dies werde bedauerlicherweise zu zusätzlichen Unterbrechungen bei den Kunden führen, teilte der MTU-Konkurrent am Freitag in London mit.