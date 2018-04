Rolls-Royce Power Systems verkauft Tochter für Einspritzsysteme

Im Zuge seiner Umstrukturierung verkauft der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems die Tochterfirma L'Orange für 700 Millionen Euro an den US-Konzern Woodward. L'Orange mit Hauptsitz in Stuttgart entwickelt und produziert mit weltweit rund 1000 Mitarbeitern Einspritzsysteme für Motoren. Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee gehört zur britischen Rolls-Royce-Holding .