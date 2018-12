Die Post startet den Ablesedienst in einem Teil des Versorgungsgebiets von Romande Energie am 1. April 2019. Vorerst ist der Dienst laut Mitteilung auf die nicht periodische Ablesung zum Beispiel bei Wohnungswechsel begrenzt. Die dafür frei werdende Kapazität der eigenen Mitarbeitenden will das Energieunternehmen für die Umstellung auf intelligente Stromzähler nutzen.

