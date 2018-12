Romande Energie gibt sich auf 2020 eine neue Struktur

Romande Energie rüstet sich für die Zukunft und arbeitet ab Anfang 2020 mit einer neuen Struktur. Der Energiekonzern will in Zeiten der Digitalisierung die bestehenden Aktivitäten weiterentwickeln und neue Geschäftsmodelle lancieren. Darauf aufbauend will man wettbewerbsfähiger und innovativer werden. Die Zahl der Mitarbeitenden soll wachsen.