Der Westschweizer Energieversorger Romande Energie hat einen Auftrag für den Bau einer Fernwärme-Anlage in Montreux erhalten. Bis 2026 sollen 250 Gebäude an ein Fernwärme-Netzwerk angeschlossen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Baubeginn erfolge im Jahr 2023.