Die Übernahme soll dem Unternehmen den Einstieg in den Markt mit Gebäudetechnik in den beiden Kantonen ermöglichen, wie Romande Energie am Mittwochabend mitteilte. Die 43 bisherigen Mitarbeiter von Demierre Deschenaux werden übernommen. Insgesamt steigt die Zahl der Angestellten von Romande Energie Services damit auf über 300.

Angaben zum Kaufpreis oder zum jährlichen Umsatz von Demierre Deschenaux wurden in dem Communiqué keine gemacht.

kw/uh

(AWP)