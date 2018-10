Die 2007 gegründete HeptaCom ist in den Bereichen Automatisierung, Sicherheit und technisches Gebäudemanagement tätig. Mit dieser Akquisition werde die Präsenz in der Westschweiz gestärkt und den Kunden könnten neue Dienstleistungen angeboten werden, teilte Romande Energie am Mittwoch mit.

Wie es weiter heisst, werden alle Mitarbeiter, Verträge und Mandate von HeptaCom übernommen. Insgesamt hätten 20 Mitarbeiter von HeptaCom zu Romande Energie Services gewechselt.

ra/cf

(AWP)