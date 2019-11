Romande Energie verkauft einen Teil der eigenen Aktien an Aktionäre

Das Westschweizer Energieunternehmen Romande Energie will einen Teil seiner Aktien im Eigenbesitz an die wichtigsten Aktionäre und an institutionelle Investoren abtreten. Verkauft werden sollen rund 22'000 Aktien, was rund 1,9 Prozent des Kapitals entspricht, wie Romande Energie am Mittwochabend mitteilte.