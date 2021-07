Rothschild Bank schliesst Übernahme der Genfer Banque Pâris Bertrand ab

Der Abschluss der Akquisition sei nach der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen und der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, erfolgt, teilte Rothschild am Donnerstag mit.

Die Übernahme dieser renommierten Privatbank unterstütze das Wachstum des Schweizer Geschäfts von Rothschild & Co und unterstreiche die Bedeutung dieses Marktes für die Gruppe. Dadurch stiegen die verwalteten Vermögen des Wealth-Management-Geschäfts von Rothschild & Co in der Schweiz auf mehr als 22 Milliarden Franken von rund 16 Milliarden per 31. März 2021. Die gesamten Assets under Management der Division Wealth & Asset Management von Rothschild & Co würden knapp 89 Milliarden Euro betragen, wie Rothschild weiter mitteilt.

Zum Kaufpreis hatten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Genfer Privatbank war 2009 als Banque Pâris Bertrand Sturdza gegründet worden. 2018 hatte der Bankier Eric Sturdza seine Anteile der Bank verkauft.

pre/ra

(AWP)