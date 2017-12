Royal Bank of Scotland schliesst knapp 260 Filialen in Grossbritannien

Die teilverstaatlichte britische Royal Bank of Scotland (RBS) will knapp 260 Filialen schliessen. Das teilte das Geldhaus am Freitag mit. Demnach sollen 62 RBS-Filialen und 197 Vertretungen der RBS-Tochter NatWest in Grossbritannien zugemacht werden. Mit dem Schritt werden 680 Jobs gestrichen. "Immer mehr unserer Kunden entscheiden sich, ihre täglichen Bankgeschäfte online oder per Handy zu erledigen", hiess es zur Begründung. "Seit 2014 ist die Zahl der Kunden, die unsere Filialen in Grossbritannien in Anspruch nehmen, um 40 Prozent gesunken." Der Abbau der Arbeitsplätze soll weitgehend im Einvernehmen mit den Mitarbeitern erfolgen./cmy/DP/oca