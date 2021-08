Nach guten ersten sechs Monaten will der Medienkonzern RTL Group für das Gesamtjahr noch mehr erreichen. Der Umsatz des Jahres 2021 solle nun bei 6,5 Milliarden Euro statt wie zuvor kommuniziert 6,2 Milliarden Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Luxemburg mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) soll nun bei 1,05 Milliarden statt 975 Millionen liegen. Damit nähert sich der Konzern weiter dem Vorkrisenniveau.