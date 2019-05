RTL und Nitro: Bis zu 4,18 Millionen sehen Europa-League-Finale

Die Quote von 4,18 Millionen übertraf nach RTL-Angaben sogar das Europa-League-Finale 2016 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Sevilla (3,77 Millionen).

Anders als das Endspiel der Champions League konnten Fans das Finale der Europa League bei den beiden Free-TV-Sendern der RTL-Gruppe sehen. Zudem wurde die Partie beim kostenpflichtigen Internet-Streamingdienst DAZN gezeigt.

Das Champions-League-Finale am Samstag in Madrid zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur läuft hingegen in Deutschland nur beim Pay-TV-Sender Sky und bei DAZN und nicht im Free-TV. Das ZDF, das in den Vorjahren Spiele live übertragen hat, besitzt keine Rechte mehr. Der Versuch, die Lizenz für das Finale zu kaufen, scheiterte. Das Endspiel in Madrid hätte aufgrund des Rundfunkstaatsvertrages nur dann im frei zu empfangenden Fernsehen laufen müssen, wenn ein deutscher Verein das Finale erreicht hätte./clu/DP/jha

(AWP)