Aufgrund einer stärkeren Ausrichtung auf den europäischen Markt hat der Medienkonzern RTL Group seine Gesamtbeteiligung am kanadischen BroadbandTV verkauft. BroadbandTV wechsele für 158,8 Millionen kanadische Dollar (102 Millionen Euro) an die hinter dem Unternehmen stehende, börsennotierte BBTV Holding, teilte RTL am Mittwoch in Luxemburg mit.