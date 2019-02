RTL verkauft Universum Film

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Tochterunternehmens Universum Film unterzeichnet. Neuer Eigentümer von Universum Film wird der Investor KKR, wie das Medienunternehmen am Montag in Köln mitteilte. Das Bundeskartellamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Zum Kaufpreis machte RTL keine Angaben. "Bei der Mediengruppe RTL Deutschland fokussieren wir unsere Strategie auf eigenproduzierte Inhalte sowie auf den Ausbau unseres Streamingdienstes TVNOW", so RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. Im Bereich Serien- und Filmentwicklung und -einkauf soll es nach Angaben des Privatsenders auch künftig eine enge Zusammenarbeit geben.