Der Medienkonzern RTL hat seine Führungsstruktur umgekrempelt und ein zusätzliches Spitzengremium aufgestellt. Mit sofortiger Wirkung übernehme der bisherige Bertelsmann-Manager Björn Bauer den Posten des Finanzvorstands, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Er werde zugleich Mitglied des Vorstands, hiess es weiter. Die neu geschaffene Position des Chief Operating Officers, in der es um die Leitung des operativen Geschäfts der internationalen Einheiten von RTL geht, werde zudem vom bisherigen Vize-Chef Elmar Heggen ausgefüllt. Er war seit 2006 selbst Finanzvorstand von RTL.