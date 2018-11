RTL wehrt sich gegen Kritik von FIA-Boss wegen Werbung bei Formel 1

RTL hat sich gegen Kritik von FIA-Chef Jean Todt gewehrt, der dem Privatsender bei Formel-1-Übertragungen zu viel Werbung vorgeworfen hat. "Wenn ich ein deutscher Formel-1-Fan wäre und RTL sehen würde, sorry, dann wäre ich über die Formel 1 frustriert", sagte Todt in einem Interview der "Welt am Sonntag". RTL-Sportchef Manfred Loppe wies die Darstellung Todts in einer Stellungnahme des Senders am Sonntag zurück.