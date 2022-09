Ruag International schliesst Verkauf des Australien-Geschäfts ab

Asdam hat per Anfang September alle Geschäftsaktivitäten und alle Mitarbeitenden an den australischen Standorten übernommen, teilte Ruag International am Donnerstag mit. Mit dem Verkaufsabschluss vollziehe Ruag International einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem auf den Raumfahrtmarkt fokussierten Unternehmen.

Im August hatte Ruag International die Munitionsfabrik in Thun an den italienischen Waffen- und Fernglashersteller Beretta veräussert und im Mai ging der Geschäftsbereich Simulation & Training an den französischen Rüstungskonzern Thales.

Bereits 2021 abgeschlossen worden war der Verkauf der Tätigkeiten in Deutschland (Flugzeugwartung, Unterhalt und Herstellung der Dornier 228) an General Atomics Europe und der Verkauf der Anteile von Ruag Malaysia an Global Systémes Asia. 2019 war der Verkauf der Standorte Genf und Agno (Flugzeugwartung) an Dassault Aviation erfolgt.

ra/rw

(AWP)