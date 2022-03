Ruag International hat einen Käufer für seine Munitionsfabrik in Thun gefunden. Die Sparte Ammotec werde an die italienische Beretta veräussert, teilte der Rüstungs- und Raumfahrtkonzern am Mittwoch mit. Es gebe eine Standortzusicherung für Thun. Alle Mitarbeiter würden übernommen.