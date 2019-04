Ruag liefert Komponenten für Trägerrakete der japanischen Raumfahrtbehörde

Der Raumfahrtzulieferer Ruag Space hat von der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa einen Auftrag erhalten. So wird das Unternehmen verschiedene Komponenten für die Trägerrakete H3 liefern, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Über finanzielle Details zum Vertrag, der mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) abgeschlossen wurde, werden in der Meldung keine Angaben gemacht.