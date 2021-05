Der Standort wurde ab Mai 2020 zusammen mit der Schweizer Luftwaffe aufgebaut. Damit stellt Ruag neu auch in der Westschweiz die Vor-Ort-Maintenance sicher. Zusätzlich zu den sechs Mitarbeitenden, die schon heute in Payerne stationiert sind, wurden in der Region zwölf neue Arbeitsplätze geschaffen, wie das Unternehmen weiter schreibt. Alle konnten besetzt werden.

yr/cf

(AWP)