Ruag schliesst Clearswift-Übernahme ab

Der Rüstungsbetrieb Ruag hat die Übernahme des britischen Cyber-Security-Unternehmens Clearswift abgeschlossen. Mit dem im Dezember gemeldeten Zukauf erhöht sich die Mitarbeiterzahl der Anfang 2017 neu gegründeten RUAG Business Unit Cyber-Security auf über 230 Cyber-Security Experten an Standorten in der Schweiz, UK, Deutschland, USA, Australien und Japan, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.