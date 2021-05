Ruag Space liefert zweites Flugmodell für neue europäische Wettersatelliten aus

Der Start des Satelliten mit dem Namen MetOp-SG 1B ist für das Jahr 2025 geplant, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ausgeliefert wurde die bereits flugtaugliche Grundstruktur an Airbus Defence & Space in Friedrichshafen.

Das europäische Wettersatellitenprogramm MetOp Second Generation (SG) ist den Angaben zufolge ein Kooperationsprogramm zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten EUMETSAT.

sta/kw

(AWP)