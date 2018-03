Ruag trotz mehr Umsatz mit Gewinneinbruch im vergangenen Jahr

Der bundeseigene Rüstungs- und Industriekonzern Ruag hat im vergangenen Jahr zwar einen Umsatzrekord aufgestellt, aber einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Umsatz stieg um 5,2% auf 1,955 Mrd CHF, wie das wegen dubiosen Waffenlieferungen an Russland in die Schlagzeilen geratene Unternehmen am Freitag bekannt gab.