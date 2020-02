Rückzug aus Nahost brockt Hochtief-Tochter Cimic Verluste ein

Der Ausstieg aus dem Nahost-Geschäft hat der australischen Hochtief -Tochter Cimic im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust eingebrockt. Unterm Strich stand ein Minus von einer Milliarde australischer Dollar (605 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Sydney mitteilte. Eine milliardenschwere Abschreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Beteiligung an dem in der Region tätigen Unternehmen BIC Contracting belastete das Ergebnis wie mit insgesamt 1,8 Milliarden Dollar. Ohne diesen Effekt wäre das Ergebnis leicht auf rund 800 Millionen Dollar angestiegen. Cimic hatte bereits im Januar angekündigt, sich wegen erheblich verschlechternder Marktbedingungen aus dem Geschäft im Nahen Osten zurückziehen zu wollen und dabei auch eine Wertberichtigung in Aussicht gestellt.