Rund 2 Millionen Schweizer unterstehen einem Gesamtarbeitsvertrag

Rund 40 Prozent der Schweizer Arbeitnehmer unterstehen einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Konkret waren per März 2018 2,12 der gut 5 Millionen Arbeitnehmer in der Schweiz von Regulierungen durch einen GAV betroffen, wie aus am Montag publizierten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht.