Russland-Affäre überschattet Gewinneinbruch bei Ruag

Nur interessierte das am Freitag auf der Bilanzmedienkonferenz praktisch keinen. Im Fokus stand die Russland-Affäre. Am Vortag hatte die "Handelszeitung" berichtet, dass ein Kadermann der Ruag zusammen mit Kumpanen hinter dem Rücken des Konzerns die Lieferung von Pistolen, Scharfschützengewehren und Helikopterkameras organisiert habe. Dabei sollen möglicherweise auch Schmiergelder geflossen sein.

"Wir sind enttäuscht, dass ein Kadermann der Ruag sich entgegen dem Verhaltenskodex des Unternehmens ohne Erlaubnis an einem Drittgeschäft beteiligt hat, das wir nie bewilligt hätten", sagte Konzernchef Urs Breitmeier.

Die Bundesanwaltschaft hat deshalb ein Strafverfahren eröffnet wegen Widerhandlung gegen das Kriegsmaterialgesetz, ungetreuer Geschäftsbesorgung und eventuell ungetreuer Amtsführung. Am Vortag führte die BA eine Hausdurchsuchung beim Konzern durch. Dabei sei aber nicht das Unternehmen generell, sondern lediglich die Büros und Arbeitsbereiche des Kadermanns durchsucht worden, sagte Breitmeier.

STRAFANZEIGE GEGEN EINZELTÄTER

"So wie wir das heute beurteilen, handelt es sich um einen Einzeltäter." Der Mann sei im Januar durch den Hinweis eines Whistleblowers aufgeflogen. Danach habe die Ruag umgehend die Bundesanwaltschaft informiert und Strafanzeige eingereicht.

Der Mann habe hinter dem Rücken der Firma gehandelt. "Wir können nicht hinter jeden Mitarbeiter jemanden stellen und schauen, was er in seiner Freizeit ausserhalb des Betriebs macht", sagte Breitmeier: Aber jeder müsse den Verhaltenskodex unterschreiben. Darin sei klar festgehalten, dass Nebenbeschäftigungen einer Erlaubnis bedürfen. "Hält sich einer nicht an den Kodex, hat er bei uns keinen Platz." Der Kadermitarbeiter wurde per sofort freigestellt.

"Natürlich halten wir innerhalb der Ruag alle Gesetze ein", so Breitmeier weiter. "Wir können überwachen, ob die Arbeit korrekt ausgeführt wurde. Das war der Fall bei dem Mann." Deshalb sei die Enttäuschung über den Vertrauensbruch umso grösser.

Der Mann soll zusammen mit einem Banker von Julius Bär und einem weiteren Komplizen Russland-Geschäfte mit Ruag-Produkten als auch mit Produkten der Konkurrenz gemacht haben. Seit dem Embargo der EU gegen Russland nach der Krim-Annexion im Jahre 2014 habe die Ruag keine Rüstungsgüter mehr in das Land geschickt, sagte Breitmeier: "Die Ruag hat weder Helikopter noch Beobachtungsgeräte, noch Sensoren, noch Scharfschützengewehre nach Russland geliefert."

MUNITION FÜR PUTINS LEIBWÄCHTER

Davor, von 2010 bis 2014, habe man einige kleinere Munitionslieferungen für die Leibgarde des russischen Präsidenten Wladimir Putin getätigt. Das seien lediglich Geschäfte im Bereich von einstelligen Millionenbeträgen gewesen. "Dafür haben wir alle Bewilligungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zum Export des Kriegsmaterials erhalten", sagte Breitmeier. Darunter sei auch Scharfschützenmunition gewesen. "Nach der Krimkrise im Jahr 2014 hatten wir keine Geschäftsbeziehungen mit Russland mehr."

Die Strafuntersuchung werde zeigen, ob der Kadermann nach 2014 noch in dem Land gewesen sei. Falls ja, dann aber nicht im Auftrage der Ruag, hielt Breitmeier fest. Warum die Hausdurchsuchung nach der Anzeige im Januar erst jetzt stattgefunden habe, müsse man die BA fragen. Die Bundesanwaltschaft wollte auf Anfrage keine weiteren Auskünfte geben. Ebenfalls schwieg sie dazu, ob auch gegen den Mitarbeiter von Julius Bär ermittelt werde.

"Die Affäre belastet uns", sagte der Ruag-Chef. Aber man habe ein Interesse, die Angelegenheit vollumfänglich aufzuklären. Man arbeite voll und ganz mit der Bundesanwaltschaft zusammen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, könne er nicht viel sagen, so Breitmeier weiter. Die Ruag sei bemüht alle Fakten auf den Tisch zu legen. Der Kadermann sei bei seiner Einstellung standardmässig einem Hintergrunds- und Sicherheitscheck unterzogen worden. Aber man könne nie garantieren, dass jemand im Verlaufe seiner Karriere kriminell werde.

GEWINNEINBRUCH

Angesichts dieser Neuigkeiten gingen die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres völlig unter. Trotz einem Umsatzrekord musste das Unternehmen einen Gewinneinbruch hinnehmen. Der Umsatz stieg um 5,2% auf 1,955 Mrd CHF. Der Betriebsgewinn (EBIT) sackte indes um gut ein Fünftel auf 119 Mio CHF ab. Unter dem Strich verdiente die Ruag noch einen Reingewinn von 89 Mio CHF. Das ist ein Taucher um knapp 23%. Schuld daran seien einzelne Ereignisse, erklärte Breitmeier.

So hätten die Restrukturierung im Bereich Landsysteme sowie die Neubeurteilung der Kosten und Erträge von verschiedenen Projekten in der Verteidigungssparte aufs Ergebnis gedrückt. Zusätzlich habe es Lieferverzögerungen bei Flugzeugteilen durch Unterlieferanten und einen Rückgang der Umsätze mit Munition für Sportschützen in den USA gegeben. Dort brachen nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten die Nachfrage und Preise für Sportmunition ein.

Denn im Jahr davor hatten die schiessfreudigen Amerikaner aus Angst vor schärferen Waffengesetzen unter einer allfälligen Präsidentin Hillary Clinton noch Hamsterkäufe an Waffen und Munition getätigt.

GEGENMASSNAHMEN EINGELEITET

"In allen Bereichen wurden entsprechende Schritte eingeleitet und Korrekturen vorgenommen", sagte Breitmeier. Der Bundesrat hatte die Ruag als zu wenig profitabel kritisiert. Dies müsse besser werden, hatte die Landesregierung dem Management ins Stammbuch geschrieben. Breitmeier sah dies ein: "Wir haben gemischte Gefühle beim Geschäftsjahr 2017. Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis und glauben, dass wir uns verbessern müssen."

Zudem will der Bundesrat den Rüstungskonzern aufspalten. Die für die Armee tätigen Geschäftseinheiten sollen in eine neue Gesellschaft überführt werden. Der Bundesrat verspricht sich davon mehr Sicherheit vor Cyberangriffen. Die übrigen Teile des Unternehmens, die weltweit zivile und internationale militärische Geschäfte tätigen, würden dann nach dem Willen des Bundesrates zur neuen Gesellschaft Ruag International verschmelzen.

jb/uh/mk

(AWP)