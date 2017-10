Nach fast zwei Jahren erlaubt Russland vom 1. November an wieder den Import türkischer Tomaten. Das geht aus einer Verordnung der Regierung in Moskau hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Wegen des Abschusses eines russischen Kampfjets durch die türkische Luftwaffe 2015 hatte Russland seit Januar 2016 die Einfuhr von Tomaten aus der Türkei verboten und weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Nach einigen Monaten hatten sich die beiden Regierungen wieder angenähert. Viele der Strafmassnahmen wurden schrittweise aufgehoben.