Russland stoppt Öllieferungen nach Weissrussland

Russland hat seine Öllieferungen nach Weissrussland angesichts der noch ergebnislosen Verhandlungen über einen neuen Vertrag gestoppt. Das teilte der weissrussische staatliche Ölkonzern Belneftechim am Freitag in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge mit. "Jetzt wird aktiv am Abschluss der Januar-Verträge gearbeitet." Das betreffe Lieferungen sowohl aus Russland als auch aus "alternativen Quellen". Der bisherige Vertrag war am 31. Dezember ausgelaufen.