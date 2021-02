RWE beendet 2020 dank starkem Handelsgeschäft besser als erwartet

(Ausführliche Fassung) - Der Energiekonzern RWE hat das Corona-Jahr 2020 besser beendet als erwartet. Vor allem der Energiehandel hatte zum Jahresende noch mal Fahrt aufgenommen, teilten die Essener am Freitag überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Aktie des Konzerns schlug in Reaktion auf die Zahlenvorlage kurz deutlich aus, später lag das Plus allerdings nur noch bei mehr als einem Prozent.